ЕС временно освободил пять стран от обязанности принимать мигрантов: что известно

Евросоюз, Понедельник 08 декабря 2025 21:54
UA EN RU
ЕС временно освободил пять стран от обязанности принимать мигрантов: что известно Фото: Польше и еще четырем странам разрешили не принимать беженцев в течение 2026 года (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Польша, Австрия, Хорватия, Чехия и Эстония временно не будут принимать мигрантов. Соответствующее решение принял Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Министры европейских стран во время встречи в Брюсселе объяснили свое решение расходами Польши на охрану восточной границы с Беларусью. Кроме того, страна уже приняла большое количество беженцев из Украины.

Решение Евросоюза охватывает только 2026 год, однако дипломаты Польши и Европы считают, что оно будет продлено.

Польша долгое время добивалась исключения из механизма солидарности. Согласно правилам Евросоюза, страны-члены должны либо принять мигрантов, либо оплатить 20 тысяч евро за каждого человека в случае отказа.

Марцин Кирвинский, министр внутренних дел Польши, рассказал, что страна признана стороной, которая испытывает миграционное давление по поддержке Украины. Он также выразил надежду, что это решение будет действовать в течение многих лет.

Напомним, европейские страны согласовали более жесткие правила предоставления убежища и возвращения мигрантов. Таким образом, они открыли путь к принятию одной из самых масштабных миграционных реформ последних лет.

Решение предусматривает введение новой системы оценки заявлений на убежище, расширение списка "безопасных стран происхождения" и создание общих правил для возвращения мигрантов, которые не получили защиты в ЕС.

Отметим, что Украине после завершения войны придется привлекать трудовых мигрантов, ведь дефицит рабочей силы уже сейчас является критическим и будет только углубляться.

РБК-Украина также сообщало, что Ирландия сокращает срок бесплатного проживания украинцев и вводит новые финансовые условия для тех, кто работает.

В Британии планируют ввести радикальные изменения в предоставлении убежища. В них войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране.

Евросоюз Польша Чехия Эстония Австрия Хорватия
