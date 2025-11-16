В Британии хотят ограничить срок пребывания беженцев: что известно

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд на следующей неделе обнародует радикальные изменения в системе предоставления убежища. В них войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ожидается, что Махмуд пообещает "сделать все, что нужно", чтобы восстановить контроль над границами Британии.

Также, по данным источников Bloomberg, ожидается, что министр назовет десятки тысяч нелегальных мигрантов, которые ежегодно пересекают Ла-Манш, или людей, которые просрочивают свои визы, "злоумышленниками, которые злоупотребляют системой".

Отмечается, что с момента прихода к власти Лейбористской партии Министерство внутренних дел депортировало или выслало почти 50 тысяч нелегальных иммигрантов, что на 23% больше, чем за предыдущие 16 месяцев.

Однако, глава МВД Британии хочет четче донести до тех, кто прибывает из безопасных стран, таких как Франция, что им не следует отправляться в путешествие.

Собеседники, близкие к Махмуд, сообщили, что МВД Британии будет более тесно ориентироваться на такие страны, как Дания, где количество искателей убежища уменьшилось после того, как им стало сложнее получить законное право на пребывание в стране.

По информации источников издания, группа чиновников посетила Копенгаген на прошлой неделе, чтобы ознакомиться с датским подходом.

Защита, которая сейчас предоставляется беженцам на постоянной основе, будет ограничена во времени, а их иммиграционный статус будет подлежать регулярному пересмотру. Люди будут высланы, как только их страна происхождения будет признана безопасной.

Махмуд, как ожидается, скажет, что "кризис" на границе "вышел из-под контроля", что создает нагрузку на общины и является несправедливым в отношении британцев, которые тяжело работают и платят налоги.