ЄС тимчасово звільнив п'ять країн від обов'язку приймати мігрантів: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо .

Міністри європейських країн під час зустрічі в Брюсселі пояснили своє рішення витратами Польщі на охорону східного кордону з Білоруссю. Крім того, країна вже прийняла велику кількість біженців з України.

Рішення Євросоюзу охоплює лише 2026 рік, проте дипломати Польщі та Європи вважають, що його буде продовжено.

Польща тривалий час домагалася винятку з механізму солідарності. Згідно з правилами Євросоюзу, країни-члени мають або прийняти мігрантів, або сплатити 20 тисяч євро за кожну особу у разі відмови.

Марцін Кірвінський, міністр внутрішніх справ Польщі, розповів, що країну визнано стороною, яка зазнає міграційного тиску щодо підтримки України. Він також висловив сподівання, що це рішення діятиме протягом багатьох років.