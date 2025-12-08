ЄС тимчасово звільнив п'ять країн від обов'язку приймати мігрантів: що відомо
Польща, Австрія, Хорватія, Чехія та Естонія тимчасово не прийматимуть мігрантів. Відповідне рішення ухвалив Євросоюз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.
Міністри європейських країн під час зустрічі в Брюсселі пояснили своє рішення витратами Польщі на охорону східного кордону з Білоруссю. Крім того, країна вже прийняла велику кількість біженців з України.
Рішення Євросоюзу охоплює лише 2026 рік, проте дипломати Польщі та Європи вважають, що його буде продовжено.
Польща тривалий час домагалася винятку з механізму солідарності. Згідно з правилами Євросоюзу, країни-члени мають або прийняти мігрантів, або сплатити 20 тисяч євро за кожну особу у разі відмови.
Марцін Кірвінський, міністр внутрішніх справ Польщі, розповів, що країну визнано стороною, яка зазнає міграційного тиску щодо підтримки України. Він також висловив сподівання, що це рішення діятиме протягом багатьох років.
Нагадаємо, європейські країни узгодили жорсткіші правила надання притулку та повернення мігрантів. Таким чином, вони відкрили шлях до ухвалення однієї з наймасштабніших міграційних реформ останніх років.
Рішення передбачає запровадження нової системи оцінки заяв на притулок, розширення списку "безпечних країн походження" та створення спільних правил для повернення мігрантів, які не отримали захисту в ЄС.
Зазначимо, що Україні після завершення війни доведеться залучати трудових мігрантів, адже дефіцит робочої сили вже зараз є критичним і лише поглиблюватиметься.
РБК-Україна також повідомляло, що Ірландія скорочує термін безкоштовного проживання українців і запроваджує нові фінансові умови для тих, хто працює.
У Британії планують ввести радикальні зміни у наданні притулку. До них увійдуть пропозиції щодо обмеження терміну перебування біженців у країні.