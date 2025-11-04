В Ирландии ужесточили условия для украинских беженцев
Ирландия сокращает срок бесплатного проживания украинцев и вводит новые финансовые условия для тех, кто работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию национального ирландского вещателя RTE.
Правительство Ирландии решило уменьшить период проживания новоприбывших украинцев в предоставляемом государством жилье с 90 до 30 дней.
Таким образом власти стремятся оптимизировать систему размещения, чтобы обеспечить местами всех, кто прибывает в страну в поисках защиты.
Ранее украинцы, бежавшие от войны, могли оставаться в государственном жилье до трех месяцев. Однако, по расчётам правительства, если ежедневно продолжают обращаться около 50 человек, резерв мест может быть полностью исчерпан уже к концу месяца.
Кроме того, подкомитет ирландского правительства одобрил идею введения еженедельных взносов для ищущих убежище, которые имеют работу и проживают в государственных помещениях.
Как сообщил министр юстиции Джим О’Каллаган, механизм будет разработан совместно с министром-государственным секретарем Колмом Брофи.
В ближайшие недели предложения представят правительственным партиям для рассмотрения, после чего документ направят в Кабинет министров для окончательного утверждения.
По предварительным оценкам, размер еженедельной платы для проживающих в центрах Межведомственной службы по предоставлению убежища (IPAS) составит от €15 до €238 в зависимости от уровня дохода.
"В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными", — отметил министр.
О’Каллаган также сообщил, что поток украинцев в Ирландию значительно увеличился с сентября. С 2022 года в страну прибыло более 100 тысяч человек, из которых около 80 тысяч остаются на территории Ирландии и продолжают получать поддержку государства.
