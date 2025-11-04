ua en ru
В Ирландии ужесточили условия для украинских беженцев

Ирландия, Вторник 04 ноября 2025 04:13
В Ирландии ужесточили условия для украинских беженцев Иллюстративное фото: в Ирландии ужесточили условия для украинских беженцев (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Ирландия сокращает срок бесплатного проживания украинцев и вводит новые финансовые условия для тех, кто работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию национального ирландского вещателя RTE.

Правительство Ирландии решило уменьшить период проживания новоприбывших украинцев в предоставляемом государством жилье с 90 до 30 дней.

Таким образом власти стремятся оптимизировать систему размещения, чтобы обеспечить местами всех, кто прибывает в страну в поисках защиты.

Ранее украинцы, бежавшие от войны, могли оставаться в государственном жилье до трех месяцев. Однако, по расчётам правительства, если ежедневно продолжают обращаться около 50 человек, резерв мест может быть полностью исчерпан уже к концу месяца.

Кроме того, подкомитет ирландского правительства одобрил идею введения еженедельных взносов для ищущих убежище, которые имеют работу и проживают в государственных помещениях.

Как сообщил министр юстиции Джим О’Каллаган, механизм будет разработан совместно с министром-государственным секретарем Колмом Брофи.

В ближайшие недели предложения представят правительственным партиям для рассмотрения, после чего документ направят в Кабинет министров для окончательного утверждения.

По предварительным оценкам, размер еженедельной платы для проживающих в центрах Межведомственной службы по предоставлению убежища (IPAS) составит от €15 до €238 в зависимости от уровня дохода.

"В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными", — отметил министр.

О’Каллаган также сообщил, что поток украинцев в Ирландию значительно увеличился с сентября. С 2022 года в страну прибыло более 100 тысяч человек, из которых около 80 тысяч остаются на территории Ирландии и продолжают получать поддержку государства.

Напоминаем, что Европарламент обсуждает инициативу по блокировке российских пропагандистских ресурсов, включая сайты RT и "Спутник", с собственной ИТ-сети, чтобы ограничить распространение дезинформации и усилить информационную безопасность внутри институций ЕС.

Отметим, что во время поездки в Россию румынская депутатка Европарламента сделала новое провокационное заявление, направленное против Украины и ее властей, что вызвало волну критики среди европейских политиков.

