ЕС одобрил 50 млрд евро для Украины, а ГУР потопило ракетный катер РФ: новости за 1 февраля

Лидеры Евросоюза на саммите одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. А морские дроны Главного управления разведки МОУ возле оккупированного Крыма отправили на дно Черного моря российский ракетный катер "Ивановец".

Война России против Украины: последние новости

В ночь на 1 февраля российские захватчики запустили по территории Украины 4 дрона-камикадзе. Взрывы раздавались в Харькове, где зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры. Силы ПВО ВСУ сбили два "Шахеда" врага. Также интервенты сбросили авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области, пострадали четыре человека.

Утром в оккупированном Крыму прогремели взрывы в Саках со стороны Евпатории. Также сообщалось о двух взрывах в Мариуполе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что войска РФ продвинулись восточнее Ивановского под Бахмутом, позиционные бои продолжались на Купянском направлении, на западе Запорожской области, на левобережье Херсонской области в районе н.п. Крынки.

В Бериславе из-за российского удара погибли и пострадали иностранные волонтеры. В частности, жертвами атаки стали двое граждан Франции. Также оккупанты сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь в Херсонской области.

ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро

Лидеры Европейского союза на саммите 1 февраля одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на период 2024-2027 годов.

Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины.

Издание The Guardian писало, что лидеры ЕС также согласились на два условия, которые потребовал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля подтвердил, что премьер Венгрии дал "зеленый свет" после серии встреч накануне с премьер-министрами Италии, Франции и канцлером Германии.

Программа на 50 млрд евро для Украины. Появился полный текст решения саммита ЕС

Позже днем Европейский совет обнародовал текст решения саммита по согласованию программы помощи для Украины с выделением 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Среди прочего в тексте указывалось, что Евросовет будет играть ключевую роль в управлении Фондом в Украине, а также на основе ежегодного отчета Комиссии о реализации Механизма для Украины Евросовет будет ежегодно проводить дебаты по реализации Механизма с целью предоставления указаний. В случае необходимости, через 2 года он предложит Комиссии внести предложение для пересмотра.

Украинские дроны потопили российский ракетный катер "Ивановец"

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины спецподразделения "Group 13" ночью с помощью дронов уничтожили ракетный катер "Ивановец" проекта 12411 Черноморского флота РФ. Как рассказали в военной разведке, вражеское судно находилось на рейде озера Донузлав в оккупированном Крыму.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул. Также в ГУР обнародовали видео, как морские дроны атаковали корабль противника.

Уничтожение российского катера "Ивановец": на борту могли быть до 40 моряков

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что на борту потопленного российского ракетного катера "Ивановец" могли находиться до 40 моряков.

По информации военных, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе ЧФ РФ и вооружения, среди которых противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.

Детальнее о том, что известно об атаке и потопленном ракетном катере "Ивановец" - в материале РБК-Украина.

Украина рассчитывает на первый транш на 4,5 млрд евро из нового пакета ЕС уже в марте

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила о том, что одобренная Европейским советом программа Ukraine Facility на 50 млрд евро должна быть утверждена Европейским парламентом в конце февраля. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро должен поступить в марте.

В Минэкономики отметили, что транши будут предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусмотренных реформ.

Изменение подхода и ставка на беспилотники: главное из статьи Залужного для CNN

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный написал статью для иностранного медиа CNN. В публикации он высказал свое видение важных изменений в подходах ведения войны в Украине и роли беспилотников в современных боевых действиях, определил главные задачи на текущий год для Сил обороны.

РБК-Украина в материале рассказывает о содержании статьи главкома ВСУ для CNN.

Трамп, наступление весной и "интересные" месяцы войны. Что Буданов рассказал западным СМИ

Начальник военной разведки Кирилл Буданов в интервью The Telegraph и CNN выразил мнение, что наступление России выдохнется до ранней весны, после чего - очередь за Украиной. По его словам, следующие шесть месяцев войны будут "интересными", удары по территории РФ могут усилиться, а гипотетическая победа Дональда Трампа на выборах в США не слишком его беспокоит.

РБК-Украина обнародовало перевод интервью Буданова для западных СМИ в материале.

Снаряды, дроны, закупки. Кабмин принял три важных решения для усиления обороны

Кабинет министров Украины на заседании 1 февраля принял три постановления, которые усилят украинский оборонно-промышленный комплекс.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, речь идет об упрощении в сфере производства боеприпасов, ценообразовании на производство дронов и о честных оборонных закупках.

Зеленский о поддержке от ЕС: рассчитываем в первый год получить 18 млрд евро

Президент Владимир Зеленский в видеообращении отметил важность того, чтобы в первые два года Украина получала транши по 18 млрд евро, в дальнейшем устойчивость страны будет расти.

По словам главы государства, благодаря долговременной программе поддержки от ЕС у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

Украина в этом году планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников разных типов, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок МОУ в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.

В ведомстве также сообщили, что всего на рынке работает более 200 украинских компаний, которые занимаются беспилотниками или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Выдал за свою победу. Орбан сделал заявление после решения саммита ЕС по Украине

После длительного молчания венгерский премьер Виктор Орбан вышел в социальные сети и сделал заявление о решении ЕС о помощи Украине как о своей собственной победе.

По его словам, Будапешт якобы договорился о "механизме контроля", который "гарантирует разумное использование денег" для Украины.

Зеленский обратился к ЕС касательно поставок снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Евросовет подчеркнул, что Европа в этом году должна продемонстрировать надежность и эффективность решений. Он добавил, что Россия теперь получает помощь от КНДР в виде боеприпасов и ракет.

Глава государства отметил, что реализация европейского плана по поставкам Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается, и это "также является сигналом глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть".

Армения официально стала членом МКС

В Армении 1 февраля вступил в силу Римский устав Международного уголовного суда, который ратифицировал парламент страны еще в октябре прошлого года.

Теперь при посещении Армении российского диктатора Владимира Путина могут арестовать по ордеру МКС.

Пекин давит на Украину из-за китайских компаний в перечне спонсоров войны

Как пишет Reuters, Китай предупредил Украину о "негативных последствиях для двусторонних отношений" из-за того, что НАПК внесло ряд китайских компаний в перечень спонсоров войны. Предупреждение было передано украинской стороне в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с чиновниками украинского правительства, сообщили два анонимных источника агентства.

В целом Украина включила 48 компаний во всем мире, в том числе 14 из Китая, в список "международных спонсоров войны", деятельность способствует военной машине Кремля.

Зеленский назначил руководителя СБУ в Донецкой и Луганской областях

Согласно указу президента Владимира Зеленского №38/2024, начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях был назначен Александр Надточий.

За январь украинцы заплатили налогов на свыше 7 млрд больше, чем планировал Минфин

В Государственной налоговой службе 1 февраля отчитались, что налогоплательщики в Украине в январе обеспечили поступление в сводный государственный бюджет 96 миллиардов гривен налогов. Эта сумма на 7,3 млрд грн выше предполагаемых показателей росписи Министерства финансов.

Раде предлагают усилить наказание за бегство уклоняющихся за границу

На сайте Рады 1 февраля появился законопроект о принятии изменений в Уголовный кодекс Украины с усилением наказания для военнообязанных, нелегально покидающих государство с целью уклонения от мобилизации.

За это предлагают наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. За повторное подобное правонарушение - речь уже идет о наказании от 5 до 8 лет. При этом лицо может освободиться от ответственности при добровольном возвращении в Украину в течение 6 месяцев с момента такого преступления.

Лидер большинства в Сенате анонсировал голосование за помощь Украине

По словам лидера большинства в Сенате США Чака Шумера, в ближайшие дни будет опубликован текст соглашения об усилении контроля за границей с Мексикой, что было условием Республиканской партии для одобрения помощи Украины.

А проголосовать в Сенате по этому вопросу планируют не позднее следующей среды.