Зеленский о поддержке от ЕС: рассчитываем в первый год получить 18 млрд евро

Важно, чтобы в первые два года Украина получала транши по 18 млрд евро, в дальнейшем устойчивость государства будет увеличиваться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Сейчас важно, чтобы распределение этих средств произошло по аналогии с предыдущим форматом поддержки: первые два транша нуждаемся в большей сумме – 18 млрд евро в год, а дальше устойчивость государства будет больше", - заявил Зеленский.

По его словам, команды Украины и Евросоюза в ближайшее время отработают этот вопрос.

Он также отметил, что благодаря долговременной программе поддержки от ЕС у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

"Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно. 27 стран – вместе. Институции Евросоюза – в полном взаимодействии. Это четкий сигнал Москве, что Европа выстоит и что Европу не сломить какими-либо деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что принятие помощи – это также и четкий сигнал через Атлантику о том, что Европа берет на себя обязательства.

Решение саммита ЕС о помощи для Украины

Напомним, сегодня, 1 февраля, на саммите лидеров Евросоюза единодушным решением было принято выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В частности, стали известны условия, при которых удалось разблокировать помощь для нашей страны.

Подробнее о решении на саммите ЕС относительно 50 млрд евро для Украины - читайте в материале РБК-Украина.