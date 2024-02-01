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ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW

Четверг 01 февраля 2024 05:36
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ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW Иллюстративное фото: ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута). Также они недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе. Позиционные бои продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

31 января позиционные бои на Купянском направлении продолжались, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло.

Российские и украинские источники сообщают, что позиционные бои происходили:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки, Берестового и Крахмального.

31 января позиционные бои в районе Кременной продолжались, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои происходили:

  • западнее Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполовки;
  • юго-западнее Кременной у Дибровы и Кузьминого; и южнее Кременной возле Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска недавно совершили подтвержденное наступление в районе Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 января. Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута).

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • западнее Бахмута в районе Хромового и Ивановского;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW

Российские войска недавно подтвердили наступление в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 января. Кадры, опубликованные 31 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки.

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Степового;
  • возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки;
  • в южной и юго-восточной Авдеевке;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW

Российские войска недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе.

Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Сладкого (примерно в 7 км к юго-западу от Новомихайловки), и показывают, что российские войска понесли потери тяжелой бронетехники на сумму около роты во время атак в этом районе.

Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы.

ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW

"Южная ось"

По словам ISW, 31 января российские войска продвинулись в приграничном районе Донецко-Запорожской области.

В украинском Генштабе сообщили, что украинские войска отразили атаку российских войск севернее Приютного.

ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW

31 января позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло.

Также позиционные бои продолжились на восточном (левобережье) Херсонской области в районе Крынков.

На кадрах с геопривязкой, опубликованных 31 января, видно, что в районе Крынков продолжают действовать подразделения российского 337-го воздушно-десантного полка (ВДВ) (104-я дивизия ВДВ).

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