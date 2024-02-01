ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW

Российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута). Также они недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе. Позиционные бои продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

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31 января позиционные бои на Купянском направлении продолжались, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло.

Российские и украинские источники сообщают, что позиционные бои происходили:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки, Берестового и Крахмального.

31 января позиционные бои в районе Кременной продолжались, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои происходили:

западнее Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполовки;

юго-западнее Кременной у Дибровы и Кузьминого; и южнее Кременной возле Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска недавно совершили подтвержденное наступление в районе Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 января. Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута).

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

западнее Бахмута в районе Хромового и Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Российские войска недавно подтвердили наступление в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 января. Кадры, опубликованные 31 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки.

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Степового;

возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки;

в южной и юго-восточной Авдеевке;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Российские войска недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе.

Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Сладкого (примерно в 7 км к юго-западу от Новомихайловки), и показывают, что российские войска понесли потери тяжелой бронетехники на сумму около роты во время атак в этом районе.

Кадры, опубликованные 30 января, показывают, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы.

"Южная ось"

По словам ISW, 31 января российские войска продвинулись в приграничном районе Донецко-Запорожской области.

В украинском Генштабе сообщили, что украинские войска отразили атаку российских войск севернее Приютного.

31 января позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло.

Также позиционные бои продолжились на восточном (левобережье) Херсонской области в районе Крынков.