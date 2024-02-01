В Бериславе россияне ударили по иностранным волонтерам: погибли граждане Франции

Сегодня, 1 февраля, из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"Армия РФ убила двух граждан Франции", - сообщил глава Херсонской ОВА.

Прокудин сообщил, что в результате российской атаки также пострадали еще трое иностранцев. Среди раненых активист украинского представительства организации.

Обстрелы Берислава

Напомним, что это не впервые за сегодняшний день, что россияне обстреляли Берислав. Мы писали, что утром русские войска атаковали бригаду скорой помощи в Бериславском районе Херсонской области.

После этого кафиры с дрона сбросили взрывчатку на женщину.

На днях РБК-Украина сообщало, что войска РФ в Бериславе сбросили взрывчатку на мотоцикл, в котором ехали люди.

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