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В Харькове были слышны взрывы

Среда 31 января 2024 23:19
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В Харькове были слышны взрывы Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Харькове прозвучали взрывы сегодня вечером, 31 января. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков снова под ударом. Предварительно – "Шахедами". Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре", - отметил мэр Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Основянском районе города.

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали, что в направлении Харькова движется несколько групп "Шахедов".

Атака РФ по Харькову 30 января

Напомним, вчера, 30 января, российские войска атаковали Харьков с помощью ударных дронов.

Позже стало известно, что в результате атаки РФ по жилым кварталам Харькова поздно вечером 30 января произошло несколько пожаров в Слободском и Салтовском районах. Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников. Также известно, что в Салтовском районе БПЛА попал на территорию частного дома.

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