ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму сообщают о взрывах

Саки, Четверг 01 февраля 2024 09:45
UA EN RU
В Крыму сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Саках раздались взрывы 1 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму утром 1 февраля. Их слышали в Саках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Местные жители отмечают, что взрывы были слышны в Саках в западной части Крыма. Взрывы раздались со стороны города Евпатория.

Напомним, что вблизи города Саки в поселке Новофедоровка находится военный аэродром. Там базируется 43 истребительного авиационного полка Военно-воздушных сил РФ, поддерживающего российские войска на юге Украины. Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

В Крыму сообщают о взрывах

скриншот deepstatemap.live

Взрывы в Крыму 31 января

Вчера во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Их слышали как в районе Севастополя, так и вблизи города Саки. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны оккупантов. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

Сегодня росСМИ заявили, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым вибухи
NEWS
ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW
ВСУ ведут позиционные бои к юго-западу от Донецка: карты ISW
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России