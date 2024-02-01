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Смена подхода и ставка на беспилотники: главное из статьи Залужного для CNN

Киев, Четверг 01 февраля 2024 20:46
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Смена подхода и ставка на беспилотники: главное из статьи Залужного для CNN Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для иностранного медиа CNN. В публикации он выразил свое видение важных изменений в подходах ведения войны в Украине и роли беспилотников в современных боевых действиях.

РБК-Украина рассказывает содержание статьи главкома ВСУ для CNN.

Изменение подхода в войне

Свою статью Залужный начал с того, что с момента последних битв Второй мировой войны, ставшей основой стратегического видения войн конца ХХ-го - начала ХХІ-го века, прошло уже почти 80 лет и, несмотря на безумное развитие вооружения и военной техники, стратегия победы все еще заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории.

"При этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и используемой военной техники. Конечно, знание основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить для решения двух главных". задач", - говорится в статье.

Первая задача, по мнению Залужного, вероятно, второстепенна. Она состоит в подготовке военачальника непосредственно к предстоящей войне с задачей предусмотреть ту обстановку войны, которая будет идти до начала военных действий.

"Именно такая сверхсложная задача в случае решения позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы. Весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, которые обусловлены наличием лишь одного шанса дать достойный сопротивление меньшими силами за ограниченные ресурсы", - объясняет главком.

Вторая задача, на его взгляд, основная - своевременно выяснить требования, предъявляемые войной, связанными с развитием технического прогресса, и, как следствие, стремительным развитием вооружения и военной техники, политической ситуацией как в мире, так и в самой государству, экономическому состоянию и т.д.

"А значит, для каждой войны необходимо находить только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к победе", - подчеркнул он.

В то же время, по словам Залужного, говоря о своей собственной особой стратегии, никак нельзя отвергать полностью существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и ведения операций. Но нужно понимать, что они будут постоянно меняться и наполняться новым содержанием.

"Итак, с учетом сегодняшних требований, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения победы", - пояснил главком.

Ставка на беспилотники

Как написал Залужный, основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять постоянно растущий широкий спектр задач. Следовательно, беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин.

В то же время, по словам Залужного, есть еще ряд факторов, безусловно влияющих на решение по поиску новых форм применения сил обороны. Вот некоторые из них:

  • нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;
  • высокая вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;
  • истощенность наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха;
  • недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение;
  • существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер;
  • несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие - углубление зависимости Украины от снабжения союзниками;
  • неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки.

Как отмечает в статье главком, согласно условиям сегодняшней войны, едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств. Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной победе, но и экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами.

"Необходимость существенно увеличить возможности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые, в свою очередь, безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных сил, так и других составляющих сил обороны Украины", - объясняет он.

По словам главкома, повысить влияние беспилотников и других новейших систем на эффективность боевых действий возможно благодаря:

  • постоянному повышению ситуационной осведомленности командиров и возможности ее поддержки в условиях реального времени в зоне проведения операции и днем, и ночью, при любых погодных условиях;
  • круглосуточному обслуживанию огня и ударов в режиме реального времени;
  • обеспечению разведывательной информации в интересах поражения в режиме реального времени;
  • нанесению точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае, так и в глубине.

Поэтому, как отмечает Залужный, необходимо создать новый дизайн операций на основе имеющихся технологических способностей, который будет основываться не только на пространственно-временных показателях военных (боевых) действий, но и преимущественно на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации цели операции.

Такими решающими условиями, по мнению главкома, являются:

  • достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;
  • лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;
  • повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;
  • безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;
  • лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

"На первый взгляд, это абсолютно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам. Но это лишь на первый взгляд, так как именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой ВСУ, изменяются, прежде всего, и способы их достижения", - констатирует в своей статье главком.

Как говорится в статье Залужного, операции с использованием беспилотников по способу выполнения могут быть следующими:

  • операция по понижению экономического потенциала противника;
  • операция по полной изоляции и истощению;
  • роботизированная поисково-ударная операция;
  • роботизированная операция по контролю кризисного района;
  • психологическая операция ударными средствами;
  • оборонительная технологическая бесконтактная операция.

Этот список, по словам главкома, будет постоянно расти с развитием самих средств, и, конечно, будет побуждать к изменениям в доктринальных документах и формировании совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приводит к необходимости создания новой организационной структуры. Все это возможно будет при гибком и быстром реагировании государственных институций на изменения.

Кроме того, главком отметил, что кроме повышения эффективности боевых действий, беспилотные и другие новейшие технологические системы способны решить ряд ключевых проблем в организации и ведении боевых действий:

  • повысить степень бесконтактности ведения боевых действий и, как следствие, снизить уровень потерь из-за возможности дистанционного управления этими средствами;
  • снизить степень роли традиционных средств поражения в выполнении боевых задач;
  • обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;
  • несмотря на отсутствие корабельного состава, наносить поражение как надводным, так и подводным силам противника и его береговой инфраструктуре практически на всю глубину театра военных действий на море с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава;
  • наносить противнику массированных внезапных ударов по объектам критической инфраструктуры, важным коммуникациям без применения дорогостоящих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.

"Конечно, на поле боя противник будет искать пути защиты и будет пытаться взять инициативу в свои руки. Поэтому с развитием способностей ударных систем, в том числе беспилотных, крайне необходимо усовершенствование систем защиты и противодействия", - добавил главком.

Поэтому, по словам Залужного, для овладения новыми формами и способами Силам обороны нужно создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, к которой будут принадлежать подсистемы:

  • разработки и научного сопровождения;
  • производства и обслуживания;
  • подготовки персонала и обобщения боевого опыта;
  • применения войск (сил)
  • гибкого финансирования;
  • логистики.

"Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства. Безусловно, все это потребует времени, но самое время является определяющим", - подчеркнул он, добавив, что создание такой системы может занять до 5 месяцев.

Приоритеты на 2024 год

По словам Залужного, в 2024 году нужно сосредоточить украинские усилия на:

  • создании системы обеспечения сил обороны высокотехнологичными средствами;
  • внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;
  • как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Как отметил главком, в современных условиях ВСУ вместе с другими составляющими сил обороны обладают способностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности.

"Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит наименьшим ресурсам наносить противнику максимальный ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", - резюмировал он.

Предыдущая статья Залужного

Напомним, в прошлом году издание The Economist опубликовало статью Залужного, в которой он заявил, что война с Россией зашла в тупик, и объяснил, почему контрнаступление ВСУ не было таким, каким его ожидали на Западе.

Больше о том, что написал Залужный в статье The Economist, читайте в материале РБК-Украина.

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