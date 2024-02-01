ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уничтожение российского катера "Ивановец": на борту могли быть до 40 моряков

Четверг 01 февраля 2024 15:41
UA EN RU
Уничтожение российского катера "Ивановец": на борту могли быть до 40 моряков Иллюстративное фото: на борту уничтоженного катера РФ "Ивановец" могли быть до 40 моряков (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

На борту российского ракетного катера "Ивановец", об уничтожении которого заявила украинская разведка, могли находиться до 40 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

В ВМС напомнили, что в ночь на 1 февраля силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер, который охранял пункт базирования в поселке Новоозерное.

По информации военных, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.

"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", - уточнили в ВМС.

Также военные напомнили, что это уже не первые потери в указанной бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция - очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", - подчеркнули в ВМС.

Что предшествовало

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило о том, что был уничтожен ракетный катер россиян "Ивановец".

В результате двух прямых попаданий в корпус катер затонул в озере Донузлав на территории временно оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ГУР ВМС Украины Черноморский флот Война России против Украины
NEWS
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России