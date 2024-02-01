Уничтожение российского катера "Ивановец": на борту могли быть до 40 моряков

На борту российского ракетного катера "Ивановец", об уничтожении которого заявила украинская разведка, могли находиться до 40 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook .

В ВМС напомнили, что в ночь на 1 февраля силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер, который охранял пункт базирования в поселке Новоозерное.

По информации военных, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.

"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", - уточнили в ВМС.

Также военные напомнили, что это уже не первые потери в указанной бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция - очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", - подчеркнули в ВМС.

Что предшествовало

Напомним, ранее Главное управление разведки сообщило о том, что был уничтожен ракетный катер россиян "Ивановец".

В результате двух прямых попаданий в корпус катер затонул в озере Донузлав на территории временно оккупированного Крыма.