Россияне сбросили авиабомбы на больницу в Харьковской области: есть пострадавшие (фото)
Россияне обстрелами повредили больницу в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Украины.
По словам главы области, оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на территорию больницы.
"Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша", - написал глава области.
Начальник Харьковской полиции Владимир Тимошко, сообшил "Суспильному", что россияне сбросили две управляемые авиабомбы.
"Одна рядом, другая - прямое попадание. Из больницы с помощью полиции ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое — лежачих, пять человек персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже", - написал Тимошко.
Синегубов добавил, что ликвидация последствий удара продолжается.
Обновлено 00:32: ГСЧС выложила фотографии последствий удара и сообщила об четырех пострадавших.
"Четыре человека пострадали и 38 - эвакуированы во время вражеского обстрела по гражданской больнице", - сообщили в ГСЧС.
Удары россиян по Харьковской области
Ночью 31 января, россияне ударили по Харькову. Зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали, что в направлении Харькова движется несколько групп "Шахедов".
Также российские войска 30 января атаковали Харьков ударными дронами. В жилом доме при попадании возник пожар.
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