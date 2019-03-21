ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді Європи закликають РФ деокупувати Криму

Новини » Політика    21.03.2019 - 14:50
У Раді Європи закликають РФ деокупувати Криму
Фото: Тімо Соіні (flickr.com unisgeneva)

Комітет міністрів Ради Європи підтримує територіальну цілісність України

У Раді Європи (РЄ) вимагають від Російської Федерації (РФ) здійснити деокупацію Криму. Про це йдеться у заяві головуючого у Комітеті міністрів РЄ міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Соіні, йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

За його словами, Комітет міністрів Ради Європи підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Виповнюється п'ята річниця нелегальної анексії Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. Я хочу закликати Комітет міністрів засудити це порушення міжнародного права", - наголосив він.

Також Комітет міністрів закликав забезпечити всім правозахисним органам Ради Європи повний і необмежений доступ до Кримського півострова.

"Вони повинні мати можливість безперешкодно здійснювати свою моніторингову діяльність з тим, щоб невідкладно зайнятися вирішенням проблем, пов'язаних з погіршенням стану в області прав людини і основних свобод ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш підтримує резолюцію Генасамблеї ООН про загрози регіональній безпеці від російської мілітаризації Криму. 

Також Міністерство закордонних справ Британії засудило незаконну анексію Росією Криму і закликає РФ покласти кінець їх незаконному контролю над півостровом.

РБК-Україна писало, що ЄС та НАТО залишаються незмінними у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

НАТО готується до збільшення кількості ядерних ракет РФ в Європі Україна запровадила нові санкції проти РФ
Новини України Російська ФедераціяКримРада Європи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся