У РФ затримали ще трьох кримських татар

Фото: затримані кримські татари (facebook.com/crimeansolidarity)

У будинках активістів у середу провели обшуки

У Ростові-на-Дону (Росія) затримали трьох кримських татар Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекирова і Владлена Абдулкадирова. Про це повідомляє "Кримська солідарність" у своєму Facebook.

Відзначається, що в будинках активістів був проведений обшук у їх відсутність у середу, 27 березня.

"Тільки що слідство повідомило про затримання ще трьох кримських татар, активістів, у м. Ростов-на-Дону. Осман Аріфмеметов і Ремзі Бекіров - цивільні журналісти, стримери "Кримської солідарності". Владлен Абдулкадиров займався організацією передач політв'язням у СІЗО. В їх будинках вчора був проведений обшук у їх відсутність", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні висловило стурбованість проведеними в середу Росією обшуками і затриманнями в Криму. Так, у США закликають російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар.

Як писало РБК-Україна раніше, незаконні обшуки в Криму тривають з ранку 27 березня. У зв'язку з цим МЗС України висловило РФ рішучий протест. Також дії ФСБ у Криму засудив Європейський союз, до якого Україна напередодні звернулася з вимогою рішучих дій.

Підкреслимо, російські силовики затримали 20 кримських татар.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зазначив, що Україна очікує з боку Заходу не тільки чергового висловлення стурбованості, а й конкретних кроків щодо захисту прав кримських татар.