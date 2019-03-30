ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Силовики РФ затримали ще одного кримського татарина, - адвокат

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 05:47
Силовики РФ затримали ще одного кримського татарина, - адвокат
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова

Кримський адвокат Едем Семедляєв заявив, що російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За словами адвоката, Едем Яячиков нібито знаходиться в управлінні ФСБ.

" Я відразу ж виїхав туди, дзвонив черговому, слідчим, проте всі почали відхрещуватися, що він знаходиться там. Після цього я зателефонував на "гарячу лінію" ФСБ і прокуратури Криму і подав скаргу про те, що у мене є обґрунтовані припущення, що він перебуває там і що до нього застосовуються заходи непроцесуальні. Однак до цього часу у мене немає інформації, де знаходиться мій підзахисний. Єдине, сьогодні виявили його автомобіль", - заявив він.

Повідомляється, що в момент обшуку Яячикова не було вдома. Напередодні ввечері дружина Яячикова Сусанна подала в російську поліцію заяву про викрадення чоловіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Людмила Денисова направила листи уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковой, посольству України в Москві та генеральному консульству України в місті Ростов-на-Дону щодо встановлення місцеперебування 23 затриманих кримських татар.

Денисова підозрює, що частину з них або всіх кримських татар вивезли в Ростов-на-Дону або в Москву.

Генпрокурор США розповів, коли випустить копію доповіді Мюллера США підготували нові санкції проти Росії
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України КримРосійська ФедераціяКримактивистыЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся