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"Суд" у Криму заарештував ще дев'ятьох кримських татар

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 20:07
"Суд" у Криму заарештував ще дев'ятьох кримських татар
Ілюстративне фото (fsb.ru)

Затриманим вчора активістам обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 травня

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 9 кримськотатарських активістів з числа затриманих російськими силовиками 27 березня за підозрою в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомив адвокат Едем Семедляев, передає кореспонденту "Крим.Реалії".

За його словами, Руслану Сулейманову, Аліму Керімову, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муедінову, Джемілю Гафарову, Ризі Ізетову, Іззету Абдуллаеву, Асану Янікову і Шабану Умерову обрано запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 травня.

"Засідання проходили в закритому режимі. Деякі судді примудрялися проводити слухання за п'ять хвилин. Їх не годували. Наскільки я знаю, родичам не дозволяли передати їжу, води тільки дали попити", - розповів адвокат.

Нагадаємо, "Київський районний суд Сімферополя заарештував до 15 травня ще трьох фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", затриманих учора під час масових обшуків у кримських татар. Були заарештовані Білял Аділов, Енвер Аметов і Рустем Шейхаліев.

Все було затримано 23 підозрюваних у справі причетності до забороненої на території РФ організації "Хізб ут-Тахрір". У будинках активістів був проведений обшук в їх відсутність у середу, 27 березня.

У зв'язку з цим МЗС України висловило рішучий протест. Також дії ФСБ в Криму засудив Європейський союз, до якого Україна напередодні звернулася з вимогою рішучих дій.

Нагадаємо, під час засідання Постійної ради ОБСЄ делегації США і Євросоюзу звернулися до РФ з вимогою припинити переслідування кримських татар.

 

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