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Посольство США вітає ухвалення закону про розмінування Донбасу

Новини » Політика    06.12.2018 - 15:27
Посольство США вітає ухвалення закону про розмінування Донбасу
Фото: посольство США в Києві (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві вважають, що всі громадяни України отримають пряму користь від скоординованого гуманітарного розмінування

Посольство США в Україні привітало ухвалення Верховною Радою закону "Про протимінну діяльність" та назвало його важливим кроком для порятунку життя.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter відомства.

"Вітаємо прийнятий сьогодні Верховною Радою Закон "Про протимінну діяльність”! Цей крок рятуватиме життя! Всі громадяни України отримають пряму користь від скоординованого гуманітарного розмінування, просвітницької роботи щодо мінної небезпеки та надання допомоги постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Посольство США вітає ухвалення закону про розмінування ДонбасуВідзначимо, сьогодні, 6 грудня, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні. 

Законопроектом визначається перелік об'єктів і суб'єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, організаційні та процедурні засади діяльності; вимоги до фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування і їх обов'язки.

РБК-Україна на початку листопада писало, що посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф привітала рішення Ради прийняти в першому читанні закон про розмінування.

Також перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що США, Британія, Швейцарія і Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.

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