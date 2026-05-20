ЕС на следующей неделе обсудит кандидатов для переговоров с РФ, появилось новое имя, - FT

13:10 20.05.2026 Ср
3 мин
Кто может стать переговорщиком с Россией?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в ЕС на следующей неделе обсудят, кто может стать переговорщиком с Россией (Getty Images)

Министры иностранных дел ЕС во время встречи на Кипре на следующей неделе обсудят возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по завершению войны в Украине.

Отмечается, что сейчас в ЕС обсуждают, мог бы бы бывший председатель Европейского центрального банка Марио Драги или экс-канцлер Германии Ангела Меркель представлять их на возможных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам собеседников издания, кроме Драги и Меркель, правительства других стран предложили в качестве возможных кандидатов президента Финляндии Александра Стубба.

Также среди кандидатов появилось новое имя - бывший президент Финляндии Саули Ниинистьо. Ранее об этой кандидатуре не сообщалось.

Обсуждения на Кипре состоятся после того, как Вашингтон и Киев выразили поддержку тому, чтобы Европа наладила диалог с российским правителем по войне в Украине, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

Как сообщили источники FT, администрация президента США Дональда Трампа сообщила ЕС, что не возражает против того, чтобы Европа вела переговоры с Путиным параллельно с мирными переговорами под эгидой США.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса происходят на разных уровнях, причем существует вероятность проведения формальных дискуссий между лидерами ЕС на саммите в июне.

Украинский чиновник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы европейскую сторону на переговорах с Россией возглавлял "кто-то вроде Драги" или "сильный, действующий лидер".

По его словам, ожидается, что Зеленский обсудит этот вопрос с лидерами Франции, Германии и Великобритании позже на этой неделе.

Источники также отмечают, что Драги считается надежным человеком и пользуется уважением во всем ЕС, а его технократический опыт мог бы подойти для этой ситуации.

Один европейский чиновник отметил, что хотя Ниинистьо "является одним из немногих европейцев, которые имеют рабочие отношения с Путиным. Россияне сейчас очень недовольны Финляндией".

"Я думаю, что это должен быть кто-то из таких стран, как Нидерланды или Португалия, которые не имеют того багажа, что имеют страны на востоке", - подчеркнул он.

На встрече министров иностранных дел ЕС также будут обсуждать, чего Европа будет требовать в постконфликтных отношениях с Россией, какие красные линии они имеют относительно потенциального урегулирования в Украине и какими будут их предпосылки для начала любых переговоров с Кремлем.

Издание отмечает, что некоторые правительства обеспокоены самой дискуссией и опасаются, что она лишь осветит разногласия в ЕС относительно Украины и России.

Переговоры Европы и ЕС

Напомним, европейские лидеры рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.

Российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.

Отметим, что эту идею в Германии отвергли. Один из немецких чиновников отметил, что кандидатура Шредера как посредника между ЕС и страной-агрессором не рассматривается.

В понедельник, 11 мая, СМИ сообщили, что Берлин обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как возможного переговорщика между Европой и Россией.

Кроме того, Кая Каллас предположила, что может выступить в роли переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил, чтобы Европу на переговорах с Путиным представлял "знаток русской души".

В то же время Politico назвало среди потенциальных кандидатов на роль переговорщика с РФ бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Однако Меркель уже отказалась от роли переговорщика.

Подробнее о том, кто может представить ЕС на переговорах с Россией о конце войны, - в материале РБК-Украина.

ЕвросоюзРоссийская Федерация