ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС хочет обеспечить для Зеленского место на встрече Трампа и Путина, - Politico

Понедельник 11 августа 2025 22:30
UA EN RU
ЕС хочет обеспечить для Зеленского место на встрече Трампа и Путина, - Politico Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, европейских лидеров на переговоры Трампа с Путиным, по всей видимости, не допустят. Поэтому они проводят много времени в беседах между собой.

При этом глава дипломатии ЕС созвала министров иностранных дел стран Евросоюза на экстренные переговоры. Туда также позвали главу МИД Украины Андрея Сибигу.

"На данный момент цель состоит в том, чтобы обеспечить украинскому президенту Владимиру Зеленскому место за столом переговоров на Аляске", - уточнило Politico.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина запланирована на пятницу, 15 августа.

Трамп хочет попросить у Путина, чтобы тот прекратил войну. По словам американского лидера, позитивным исходом такой встречи может стать прекращение огня между РФ и Украиной.

При этом Трамп заявлял, что участие президента Украины Владимира Зеленского в таком саммите не планируется.

Американский лидер хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились уже позже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине