ЕС хочет обеспечить для Зеленского место на встрече Трампа и Путина, - Politico

Евросоюз хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, европейских лидеров на переговоры Трампа с Путиным, по всей видимости, не допустят. Поэтому они проводят много времени в беседах между собой.

При этом глава дипломатии ЕС созвала министров иностранных дел стран Евросоюза на экстренные переговоры. Туда также позвали главу МИД Украины Андрея Сибигу.

"На данный момент цель состоит в том, чтобы обеспечить украинскому президенту Владимиру Зеленскому место за столом переговоров на Аляске", - уточнило Politico.