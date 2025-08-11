ua en ru
Будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске: что говорит Трамп

Понедельник 11 августа 2025 19:29
Будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске: что говорит Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский участвовать во встрече на Аляске, Трамп заявил, что украинский президент "не был частью этого".

"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он был на многих встречах, он был на них три с половиной года, и ничего не произошло", - сказал американский президент.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

