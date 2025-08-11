ЄС хоче забезпечити для Зеленського місце на зустрічі Трампа і Путіна, - Politico

Євросоюз хоче, щоб президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, європейських лідерів на переговори Трампа з Путіним, очевидно, не допустять. Тому вони проводять багато часу в бесідах між собою.

При цьому глава дипломатії ЄС скликала міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на екстрені переговори. Туди також покликали главу МЗС України Андрія Сибігу.

"Наразі мета полягає в тому, щоб забезпечити українському президенту Володимиру Зеленському місце за столом переговорів на Алясці", - уточнило Politico.