Украина ждет политическое решение о членстве в ЕС в 2027 году, - Офис президента
В Киеве ожидают, что страны ЕС примут политическое решение о членстве Украины в 2027 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с делегацией Комитета Европейского парламента по безопасности и обороне (SEDE).
Перспективы членства в ЕС
Жовква подчеркнул, что Украина демонстрирует высокие темпы подготовки к вступлению в Евросоюз. По его словам, уже в первой половине текущего года страна будет полностью готова к открытию всех переговорных кластеров.
"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение о членстве Украины уже в 2027 году", - подытожил заместитель руководителя ОП.
Усиление ПВО и инициатива PURL
Во время встречи Жовква отметил, что Украина нуждается в дополнительных ракетах для систем ПВО для защиты от российских атак. Отдельное внимание было уделено инициативе PURL, по которой Украина закупает ракеты у США.
К программе уже присоединились 24 страны, а общий взнос составляет 5 млрд долларов
При этом потребности Украины на этот год в пределах PURL составляют 15 млрд долларов
Оборонное сотрудничество и Рамштайн
Стороны обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн", которое запланировано на 12 февраля, а также сотрудничество в рамках инструмента SAFE. Сумма для потенциальных совместных проектов составляет около 5,2 млрд евро.
Игорь Жовква предложил партнерам увеличить долю финансирования совместного производства:
"Мы считаем, что доля средств SAFE на совместное производство должна составлять не менее 10% от вклада каждого государства-члена. Это позволит в полной мере использовать потенциал украинской оборонной промышленности и усилить обороноспособность как Украины, так и Европейского Союза".
Вступление Украины в ЕС в 2027 году
Ранее издание Financial Times сообщило, что в начальных проектах мирного плана из 20 пунктов, который обсуждается при посредничестве США, была зафиксирована дата вступления Украины в Евросоюз - 2027 год.
Однако в настоящее время это положение пересматривается из-за отсутствия консенсуса среди всех государств-членов блока.