Вступление Украины в ЕС уже в следующем году предусмотрено планом по завершению войны, - Вучич

Понедельник 26 января 2026 00:05
UA EN RU
Вступление Украины в ЕС уже в следующем году предусмотрено планом по завершению войны, - Вучич Фото: сербский президент Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Частью плана по завершению войны в Украине является ускоренное вступление страны в ЕС, которое должно состояться уже 1 января 2027 года.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs.

"Сейчас вам скажу то, что где-то услышал, и я бы вам этого не говорил, если бы это не было правдой. Итак, я узнал, что частью мирного плана, если он будет достигнут между Россией и Украиной, является то, что к выполнению плана будет обязана не только одна сторона, но и значительная часть международного сообщества. Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года - это фактически уже завтра", - сказал Вучич.

Он отметил, что для того, чтобы прекратились убийства и мирный план был реализован, Украина должна стать членом ЕС. Однако сербский президент подчеркнул, что со вступлением Украины в блок не согласится ряд стран.

"С этим не согласятся ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия. Произойдет изменение процедур - и это будет сделано силовым путем, вопреки регламентам и всем другим правилам", - заявил Вучич.

Вступление Украины в ЕС

Как известно, мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС ускоренными темпами - не позднее, чем до 2027 года. В Штатах считают, что им удастся сломить сопротивление Венгрии и тех стран, которые против этого решения.

Но с вопросом ускоренного вступления Украины в ЕС есть определенные проблемы. Например, как пишет Reuters, в ЕС считают, что членство в блоке невозможно до 2027 года, поскольку Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС.

Однако на днях еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила успех реформ в Украине, необходимых для членства в ЕС и добавила, что присоединение к блоку должно состояться как можно скорее.

В то же время недавно издание Financial Times писало, что в ЕС рассматривают членство Украины в блоке с ограниченными правами.

