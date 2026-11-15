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Россияне атаковали энергообъект в Одесской области, более 40 тысяч потребителей без света

11:08 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали энергообъект в Одесской области, более 40 тысяч потребителей без света Фото: энергетик ДТЭК на поврежденном после российской атаки объекте (Getty Images)
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Российские войска ночью 15 ноября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждение оставили без света десятки тысяч семей, ремонт будет длиться некоторое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Ночью враг атаковал энергетический объект ДТЭК. 41 тысяча семей осталась без света", - говорится в сообщении.

Энергетики начали восстановительные работы, как только это стало безопасно. Специалисты разбирают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование.

В компании предупредили, что восстановление потребует времени. В то же время энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей области.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска массированно атаковали Черноморск Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, повреждена энергетическая инфраструктура, четырехэтажное административное здание и жилые дома.

Взрывная волна также повредила газовую трубу, а два припаркованных автомобиля загорелись. Город остался без электроснабжения.

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