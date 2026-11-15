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РФ атаковала энергетику 5 областей, ограничения Starshield мешают сбивать дроны, - Зеленский

13:05 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
РФ атаковала энергетику 5 областей, ограничения Starshield мешают сбивать дроны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Российские войска ночью и утром 15 ноября атаковали энергетические объекты в пяти областях Украины. Под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет разных типов.

Ночью и утром 15 ноября русские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Запорожье, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Также под ударом оказались объекты железной дороги в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, россияне нанесли удары по Донецкой и Киевской областям. Пока известно о 16 пострадавших.

Как ограничение Starshield влияют на перехват дронов

Зеленский подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют подстанции ударными "Шахедами". По его словам, часть таких ударов достигает целей из-за ограничения скорости работы терминалов Starshield, действующих вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Президент пояснил, что украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами, когда развивают скорость более 161 км/ч или 100 миль в час. Поэтому они не могут догнать российские реактивные "Шахеды".

"Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого направления зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой", - подчеркнул он.

Зеленский также поручил командам Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Офиса президента тесно сотрудничать с американской стороной и SpaceX.

"Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", - подытожил глава государства.

Напомним, 12 ноября украинские военные снова зафиксировали системные ограничения скорости Starshield до 161 км/ч вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

13 ноября в Минобороны уточнили, что ограничения на скорость Starlink зафиксировали только на временно оккупированных Россией территориях, в то время как на подконтрольной Украине территории их не обнаружили.

Ведомство обратилось за разъяснениями к SpaceX и Пентагону.

14 ноября Зеленский сообщил, что Украина также тестирует альтернативные системы спутниковой связи вместе с Францией, Норвегией, Данией и Финляндией. К этой работе должна присоединиться Германия.

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