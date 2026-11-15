Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки РФ
Российские оккупанты утром 15 ноября атаковали энергообъект в Запорожской области. Значительная часть жителей осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Запорожьеоблэнерго".
Как сообщается, в результате обстрела повреждено электрооборудование, обесточено значительное количество потребителей в Запорожье и Запорожской области.
"Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация контролируемая, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток", - отметил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
Напомним, российские войска ночью 15 ноября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждение оставили без света десятки тысяч семей, ремонт будет длиться некоторое время.