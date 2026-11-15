РФ ночью атаковала Черноморск: есть пострадавшие, город остался без света
Российские войска ночью 15 ноября атаковали Черноморск в Одесской области. Пострадали 6 человек, город обесточен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и издание "Думская".
В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Также загорелись два припаркованных автомобиля.
Взрывной волной и обломками повреждены газовая труба, фасады и окна соседних жилых домов.
В одной из квартир оказался заблокирован травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему медицинскую помощь и передали медикам.
Фото: наследные атаки РФ на Черноморск (ГСЧС)
По информации "Думской", в результате массированной атаки Черноморск остался без электроснабжения.
Напомним, что в ночь на 15 ноября российские войска запустили над Украиной 132 ударных беспилотника, в том числе 78 реактивных "Шахедов". Силы ПВО нейтрализовали 106 целей противника, но были и попадания.