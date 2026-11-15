РФ ночью атаковала Черноморск: есть пострадавшие, город остался без света

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Российские войска ночью 15 ноября атаковали Черноморск в Одесской области. Пострадали 6 человек, город обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и издание "Думская".

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Также загорелись два припаркованных автомобиля. Взрывной волной и обломками повреждены газовая труба, фасады и окна соседних жилых домов. В одной из квартир оказался заблокирован травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему медицинскую помощь и передали медикам. Фото: наследные атаки РФ на Черноморск (ГСЧС) По информации "Думской", в результате массированной атаки Черноморск остался без электроснабжения.