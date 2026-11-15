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В двух районах Днепропетровской области обесточивание после атаки РФ

14:21 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
В двух районах Днепропетровской области обесточивание после атаки РФ Фото: энергетики ДТЭК восстанавливают поврежденное после российской атаки энергетическое оборудование (Getty Images)
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В Днепропетровской области из-за российской атаки 15 ноября часть населенных пунктов в Днепровском и Каменском районах осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и "Укрэнерго".

"Из-за вражеской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов", - написал Ганжа.

По его словам, из-за обесточивания больницы и объектов критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

В то же время в регионе продолжают работать Пункты несокрушимости. Там жители могут согреться, зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также пользоваться интернетом.

В "Укрэнерго" уточнили, что в результате очередной атаки на энергетический объект без света остались потребители не только на Днепропетровщине, но и в Запорожской области.

Из-за повреждений энергооборудования в обоих регионах были введены аварийные отключения.

Энергетики начнут ремонтные работы, как только это позволит ситуация безопасности, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В ночь на 15 ноября под атакой оказались энергетические объекты сразу в пяти областях – Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской.

Последствия ударов ощутили, в частности, жители Одесской области. После атаки на энергетический объект ДТЭК без электроснабжения остались около 41 тысячи семей.

Также из - за российской атаки возникли перебои с электроснабжением в Запорожской области. Значительная часть жителей осталась без света.

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