Россияне превратили Днепровщину в главную мишень для ударов по энергетике, - Зеленский
Российские войска сосредоточили больше ударов по энергетической инфраструктуре на Днепровщине, превратив регион в специальную мишень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, российская армия изменила подход к обстрелам энергосетей, выбирая конкретные области для массированных атак в течение нескольких дней подряд.
"Россияне так действуют, что берут один регион как специальную мишень и несколько суток сосредотачиваются на ударах по этому региону – по всему, по сетям, по подстанциям. Больше всего с начала сентября было ударов и попаданий именно на Днепровщине", - рассказал Зеленский.
По данным президента, статистика российских попаданий по объектам инфраструктуры за последний период выглядит так: Днепровщина - 131 попадания, Киевщина - 125 попаданий, Житомирщина и Сумщина - более 100 попаданий.
Именно в этих областях больше всего работы для энергетиков, коммунальных служб и спасателей ГСЧС.
Самая тяжелая ситуация со светом остается в Запорожье и на Днепровщине, где из-за обстрелов произошло много отключений.
Ремонтные бригады частично возвращают электричество, однако работу постоянно тормозят новые воздушные тревоги и повторные удары.
"Но все необходимые силы задействованы, оборудование есть и должен быть результат", - подчеркнул президент.
Чтобы поддержать общины в сложной ситуации и вернуть энергообеспечение в прогнозируемые графики, Украина привлекает международную помощь.
По итогам договоренностей с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, ЕС предоставит дополнительную чрезвычайную поддержку - генераторы, оборудование и финансирование.
Напомним, что ночью и утром 15 ноября российские войска атаковали энергетические объекты в пяти областях Украины, под ударами также оказалась железнодорожная инфраструктура.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщил, что из-за ограничений в работе Starshield украинским силам стало сложнее сбивать вражеские дроны.
Также глава государства предупредил, что по данным разведки Россия уже готовится к новым ударам по Украине, на фоне чего через несколько дней должна состояться результативная встреча в формате "Рамштайн".