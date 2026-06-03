В ЕС видят новый прогресс в переговорах по вступлению Украины, - СМИ
Украина и Европейский Союз могут открыть сразу два переговорных кластера по вступлению уже в июне этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Согласно внутреннему документу Совета ЕС, расширение программы переговоров стало возможным благодаря положительной динамике в отношениях с Будапештом. Консультации между Украиной и Венгрией по правам венгерского нацменьшинства пока успешно продвигаются.
Именно этот прогресс позволяет европейской стороне рассмотреть открытие не одного, а сразу двух переговорных кластеров.
Предварительно межправительственную конференцию планируют провести 15 июня в Люксембурге. В то же время в ЕС отмечают, что этот график не является окончательным и еще может измениться.
"Председательство (Кипра в Совете ЕС, - ред.) вновь подтвердило свою цель провести межправительственные конференции до июньского Совета по общим вопросам и, скорее всего, 15 июня после заседания Совета по иностранным делам, одновременно отмечая, что процесс потребует значительной гибкости и может предусматривать корректировку в последний момент", говорится в документе.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС как можно быстрее начать первый переговорный кластер по вступлению Украины. Он подчеркнул, что споры между Киевом и Будапештом на двустороннем уровне не должны становиться препятствием для евроинтеграции Украины.
Кроме того, в Брюсселе ранее заявляли, что Украина способна пройти большинство этапов переговорного процесса относительно членства в ЕС в течение следующих 12-18 месяцев. При таком сценарии уже в 2027 году Киев теоретически может перейти к подписанию соглашения о вступлении в Евросоюз.
Отметим, Европейская комиссия уже согласовала предварительный график переговоров о вступлении Украины. Согласно ему, в середине июня Брюссель планирует предложить открытие первого переговорного кластера.