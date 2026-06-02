Politico назвало дату важного решения ЕС по Украине и Молдове

В ЕС ожидают прорыва в вопросе вступления Украины, поскольку Венгрия готова пересмотреть свою позицию относительно начала переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Четверо европейских дипломатов сообщили, что Будапешт дал понять о готовности снять свои возражения относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе.

Если это произойдет, Украина и Молдова смогут перейти к следующему этапу евроинтеграции - открытию первого переговорного кластера, который является официальным стартом переговоров о вступлении в ЕС.

По словам собеседников Politico, соответствующее решение могут принять во время межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

Что изменило позицию Будапешта

Дипломаты связывают возможный компромисс с недавними переговорами между украинскими и венгерскими экспертами относительно прав венгерского меньшинства в Украине.

Во время встречи украинская сторона представила предложения по большинству пунктов из перечня требований, который ранее выдвигало правительство Виктора Орбана.

По словам одного из дипломатов, одобрение Венгрии не зависит от немедленного принятия новых законов в Украине, а часть вопросов можно будет урегулировать в рамках дальнейших консультаций.

В то же время официально Будапешт пока не подтвердил изменение позиции.

"Решение еще не принято. Переговоры продолжаются. Соглашение достигнуто не было", - заявил венгерский чиновник на условиях анонимности.

Когда могут принять решение

Ожидается, что до конца недели послы стран ЕС сформируют окончательную позицию по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Перед этим Киев должен представить обновленные планы реформ и дополнительные наработки по защите прав национальных меньшинств.

После этого вопрос вынесут на межправительственную конференцию в Люксембурге.

Для открытия любого переговорного кластера необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов Евросоюза.