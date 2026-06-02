ЕС уже пора начать вступительные переговоры с Украиной, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. Он подчеркнул, что двусторонние вопросы с Венгрией должны решаться отдельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Мерца с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.
По словам канцлера, Германия понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине.
"Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет урегулировать двусторонние вопросы, например права венгерского меньшинства в Украине", - добавил Мерц.
В то же время он подчеркнул, что такие дискуссии не должны становиться препятствием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.
"Это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной", - подчеркнул немецкий лидер.
Таким образом Мерц фактически призвал страны ЕС перейти к практическому этапу переговоров о вступлении Украины, несмотря на имеющиеся разногласия между Киевом и Будапештом.
Вопрос открытия первого переговорного кластера остается одним из ключевых элементов дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Для принятия соответствующего решения необходима поддержка всех государств-членов блока.
Напомним, ранее в Брюсселе заявляли, что Украина может пройти большинство переговорных этапов по вступлению в Европейский Союз в течение ближайших 12-18 месяцев. При таких темпах уже в 2027 году Киев теоретически сможет перейти к подписанию соглашения о членстве в ЕС.
В то же время Европейская комиссия уже утвердила ориентировочный график переговорного процесса по вступлению Украины. Согласно ему, Брюссель планирует в середине июня предложить открыть первый переговорный кластер.