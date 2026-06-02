ЕС уже пора начать вступительные переговоры с Украиной, - Мерц

16:07 02.06.2026 Вт
2 мин
Какая страна Евросоюза до сих пор тормозит интеграцию Украины?
aimg Мария Науменко
ЕС уже пора начать вступительные переговоры с Украиной, - Мерц фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС. Он подчеркнул, что двусторонние вопросы с Венгрией должны решаться отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Мерца с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

По словам канцлера, Германия понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине.

"Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет урегулировать двусторонние вопросы, например права венгерского меньшинства в Украине", - добавил Мерц.

В то же время он подчеркнул, что такие дискуссии не должны становиться препятствием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

"Это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной", - подчеркнул немецкий лидер.

Таким образом Мерц фактически призвал страны ЕС перейти к практическому этапу переговоров о вступлении Украины, несмотря на имеющиеся разногласия между Киевом и Будапештом.

Вопрос открытия первого переговорного кластера остается одним из ключевых элементов дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Для принятия соответствующего решения необходима поддержка всех государств-членов блока.

Напомним, ранее в Брюсселе заявляли, что Украина может пройти большинство переговорных этапов по вступлению в Европейский Союз в течение ближайших 12-18 месяцев. При таких темпах уже в 2027 году Киев теоретически сможет перейти к подписанию соглашения о членстве в ЕС.

В то же время Европейская комиссия уже утвердила ориентировочный график переговорного процесса по вступлению Украины. Согласно ему, Брюссель планирует в середине июня предложить открыть первый переговорный кластер.

Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
