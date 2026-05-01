Украина может выйти на подписание соглашения о вступлении в ЕС в 2027 году, - Качка

Украина может за 12-18 месяцев закрыть большинство переговорных разделов по вступлению в ЕС и уже в 2027 году перейти к подписанию договора о членстве.

Как сообщает РБК-Украина , об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил во время часа вопросов к правительству.

Качка напомнил, что Евросоюз передал украинской стороне 145 требований для открытия переговорных кластеров заранее.

"Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики ежедневной работы институтов. Все эти требования являются реалистичными. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС", - отметил вице-премьер.

Он уточнил, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. Сейчас техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.

В то же время Качка отметил, что даже после возможного подписания договора о вступлении процесс еще не будет завершенным: документ должен пройти ратификацию в парламентах всех стран ЕС, а также в Украине, что может занять несколько лет.