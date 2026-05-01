ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина может выйти на подписание соглашения о вступлении в ЕС в 2027 году, - Качка

13:10 01.05.2026 Пт
2 мин
Однако после возможного подписания договора процесс еще не будет завершенным
aimg Татьяна Степанова
Украина может выйти на подписание соглашения о вступлении в ЕС в 2027 году, - Качка

Украина может за 12-18 месяцев закрыть большинство переговорных разделов по вступлению в ЕС и уже в 2027 году перейти к подписанию договора о членстве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил во время часа вопросов к правительству.

Качка напомнил, что Евросоюз передал украинской стороне 145 требований для открытия переговорных кластеров заранее.

"Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики ежедневной работы институтов. Все эти требования являются реалистичными. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС", - отметил вице-премьер.

Он уточнил, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. Сейчас техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.

В то же время Качка отметил, что даже после возможного подписания договора о вступлении процесс еще не будет завершенным: документ должен пройти ратификацию в парламентах всех стран ЕС, а также в Украине, что может занять несколько лет.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украин Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года.

При этом Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Кроме того, правительства некоторых европейских стран не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.

Недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
