У Зеленского сделали первое заявление о подозрении Ермака

В Офисе президента Украины не спешат с оценками по подозрению Андрея Ермака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам советника президента Украины Дмитрия Литвина.

Литвина попросили прокомментировать ситуацию с подозрением экс-главе Офиса президента по делу о легализации денег.

"Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки", - ответил советник президента.

Напомним, что сегодня, 11 мая бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

Известно, что НАБУ и САП сообщили о раскрытии организованной группы, которую подозревают в легализации 460 млн гривен при реализации проекта элитной застройки под Киевом.

При этом сам Ермак сделал публичное заявление, но отказался раскрывать детали дела. Известно, что бывшего главу ОП не задержали после вручения подозрения.

Согласно материалам следствия, в марте 2020 года бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, фигурирующий в материалах дела под прозвищем "Че Гевара", возглавил Министерство развития общин и территорий. Уже спустя несколько месяцев появилась концепция проекта частных резиденций "Династия".

Следствие утверждает, что летом 2020 года к реализации проекта привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого в материалах называют "Карлсон". С ним взаимодействовал главный архитектор застройки.

В тот же период, как отмечается в деле, к проекту подключили еще одного участника под обозначением R2, которым, по версии следствия, является Андрей Ермак. Контакты с ним также поддерживал архитектор проекта.

По информации правоохранителей, участники схемы планировали строительство четырех резиденций для собственного проживания. Для сокрытия данных о настоящих владельцах использовались условные обозначения R1, R2, R3 и R4.