ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского сделали первое заявление о подозрении Ермака

22:44 11.05.2026 Пн
2 мин
Ермак получил подозрение от НАБУ и САП
aimg Анастасия Никончук
У Зеленского сделали первое заявление о подозрении Ермака Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Офисе президента Украины не спешат с оценками по подозрению Андрея Ермака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам советника президента Украины Дмитрия Литвина.

Читайте также: Ермак получил подозрение от САП и НАБУ

Литвина попросили прокомментировать ситуацию с подозрением экс-главе Офиса президента по делу о легализации денег.

"Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки", - ответил советник президента.

Напомним, что сегодня, 11 мая бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

Известно, что НАБУ и САП сообщили о раскрытии организованной группы, которую подозревают в легализации 460 млн гривен при реализации проекта элитной застройки под Киевом.

При этом сам Ермак сделал публичное заявление, но отказался раскрывать детали дела. Известно, что бывшего главу ОП не задержали после вручения подозрения.

Согласно материалам следствия, в марте 2020 года бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, фигурирующий в материалах дела под прозвищем "Че Гевара", возглавил Министерство развития общин и территорий. Уже спустя несколько месяцев появилась концепция проекта частных резиденций "Династия".

Следствие утверждает, что летом 2020 года к реализации проекта привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого в материалах называют "Карлсон". С ним взаимодействовал главный архитектор застройки.

В тот же период, как отмечается в деле, к проекту подключили еще одного участника под обозначением R2, которым, по версии следствия, является Андрей Ермак. Контакты с ним также поддерживал архитектор проекта.

По информации правоохранителей, участники схемы планировали строительство четырех резиденций для собственного проживания. Для сокрытия данных о настоящих владельцах использовались условные обозначения R1, R2, R3 и R4.

Напоминаем, что НАБУ и САП провели обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака еще в 2025 году. По словам самого чиновника, следственные действия проходят в его квартире, а его адвокаты взаимодействовали с правоохранителями.

Информация об обысках появилась утром 28 ноября, после чего ее подтвердили антикоррупционные органы, уточнив, что все действия проводятся на основании судебного решения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУ САП Андрей Ермак Коррупция
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны