Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

За Ермака внесли все 140 миллионов гривен залога для выхода из СИЗО

09:31 18.05.2026 Пн
2 мин
Экс-руководитель ОП должен носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу
aimg Мария Кучерявец aimg Юлия Акимова
Фото: Андрей Ермак, экс-руководитель ОП (Getty Images)

За бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.

Отметим, что после внесения залога на Ермака будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективам, прокурорам и суду;
  • не отлучаться за пределы г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу, а также в Министерство иностранных дел Украины дипломатические паспорта Украины, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронный браслет.

Напомним, 14 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к Андрею Ермаку в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен. Его взяли под стражу в зале суда.

В чем подозревают бывшего руководителя ОП

Правоохранители считают, что Ермак мог быть причастен к деятельности организованной группы, через которую, по данным следствия, было легализовано около 460 млн гривен. В деле также упоминаются бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

По версии НАБУ и САП, деньги могли быть получены через сделки в энергетической сфере и вложены в строительство коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.

В материалах производства, в частности, речь идет о более 8 млн долларов, которые могли быть направлены на реализацию проекта, а также еще около 1,9 млн долларов расходов на один из объектов.

Следователи также утверждают, что Ермак, который в документах якобы проходит под псевдонимами "Хирург" и "Андрей", мог быть конечным бенефициаром одного или двух домов площадью примерно по 1000 квадратных метров.

Во время следственных действий правоохранители также изъяли документы, касающиеся возможных кадровых решений в Службе безопасности Украины. Отдельно проверяется и возможное участие отца подозреваемого в проекте в течение 2020-2022 годов.

Сам Ермак отвергает обвинения и называет подозрение безосновательным.

Подозрение Андрею Ермаку объявили вечером 11 мая. Само дело расследуется еще с ноября 2025 года, когда в его доме прошли первые обыски. После этого он покинул пост главы ОП.

