За Ермака внесли все 140 миллионов гривен залога для выхода из СИЗО

Отметим, что после внесения залога на Ермака будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективам, прокурорам и суду;

не отлучаться за пределы г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу, а также в Министерство иностранных дел Украины дипломатические паспорта Украины, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронный браслет.

Напомним, 14 мая 2026 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к Андрею Ермаку в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен. Его взяли под стражу в зале суда.

В чем подозревают бывшего руководителя ОП

Правоохранители считают, что Ермак мог быть причастен к деятельности организованной группы, через которую, по данным следствия, было легализовано около 460 млн гривен. В деле также упоминаются бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

По версии НАБУ и САП, деньги могли быть получены через сделки в энергетической сфере и вложены в строительство коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом.

В материалах производства, в частности, речь идет о более 8 млн долларов, которые могли быть направлены на реализацию проекта, а также еще около 1,9 млн долларов расходов на один из объектов.

Следователи также утверждают, что Ермак, который в документах якобы проходит под псевдонимами "Хирург" и "Андрей", мог быть конечным бенефициаром одного или двух домов площадью примерно по 1000 квадратных метров.

Во время следственных действий правоохранители также изъяли документы, касающиеся возможных кадровых решений в Службе безопасности Украины. Отдельно проверяется и возможное участие отца подозреваемого в проекте в течение 2020-2022 годов.