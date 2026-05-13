Ермак рассказал, есть ли у него деньги на возможный залог

Сторона обвинения требует ареста бывшего руководителя Офиса президента с возможностью выхода под залог в размере 180 млн гривен. Андрей Ермак утверждает, что таких денег у него нет.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом Ермак заявил во время судебного заседания.

Защитник экс-руководителя ОП говорил о 180 миллионах гривен, приводя аргумент, что у того нет в декларациях таких денег.

У Ермака спросили, действительно ли подъемная или не подъемная для него эта сумма.

"У меня точно нет такой суммы. У меня есть только то, что зафиксировано в моих декларациях", - ответил экс-руководитель ОП.

Суд над Ермаком

Напомним, 11 мая экс-руководитель ОП Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП в рамках дела "Династия".

Правоохранители установили, что в 2020 году бывший вице-премьер Алексей Чернышов решил построить элитный городок "Династия" в селе Козин под Киевом за деньги, полученные противоправным путем.

По данным следствия, к строительству Чернышов привлек бизнесмена Тимура Миндича, а также Андрея Ермака. В НАБУ и САП сообщили, что в рамках схемы ее участники в период с 2021 по 2025 год "отмыли" 8,9 млн долларов.