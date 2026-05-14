Экс-министр инфраструктуры Омелян получил подозрение за уклонение от военной службы

14:27 14.05.2026 Чт
2 мин
Он может получить до 10 лет заключения
aimg Татьяна Степанова aimg Юлия Акимова
Фото: бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян (РБК-Украина)
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Его подозревают уклонении от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР не назвало имя подозреваемого экс-министра, однако по данным источников РБК-Украина, речь идет о Владимире Омеляне.

Как установило следствие, Омелян после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и в течение длительного времени не выполнял служебные обязанности.

Чиновник должен был обеспечивать сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль выполнения приказов командования и подготовку предложений для планирования боевых действий.

Однако вместо этого он систематически вводил руководство в заблуждение, заявляя, якобы выполняет другие задачи, связанные с логистикой и обеспечением деятельности воинской части.

Фото: ГБР

В течение нескольких периодов 2022-2023 годов мужчина проводил служебное время по своему усмотрению и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением военной службы в части, дислоцированной в Черкасской области.

Военнослужащему уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала первого заместителя председателя одной из райгосадминистраций Киева Александра Смыка за причастность к схеме для уклонения от мобилизации.

Также СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора задержали двух помощников действующих народных депутатов Украины, которые торговали поддельными документами для уклонения от мобилизации.

