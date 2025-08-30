Ермак встретился с Уиткоффом, а Украина получит больше систем ПВО: новости за 29 августа

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Тем временем Франция и Германия пообещали Украине больше систем противовоздушной обороны.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 29 августа, - в материале РБК-Украина.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
По словам руководителя ОП, во встрече также принимал участие первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
"Приоритет - продвигать реальную дипломатию и обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите. Мы координируем наши усилия", - рассказал Ермак.
Также после встречи глава ОП отметил, что США не заставляют Украину уступать свои территории России в обмен на мир. Давления со стороны Вашингтона нет.
По его словам, он обсудил с Уиткоффом работу над гарантиями безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США подтвердил, что его страна готова к прямым гарантиям для Украины, которые будут аналогом статьи 5 Североатлантического договора.
Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны и будут теснее работать в сфере безопасности.
Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление по итогам 25-й франко-германского Совета министров в Тулоне.
Совместное заявление содержит обязательство начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой связи политики безопасности двух стран.
В отношении Украины содержится обязательство предоставить больше систем противовоздушной обороны.
"Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону", - говорится в заявлении.
Как сообщило Financial Times, президент США Дональд Трамп якобы впервые поддержал идею о китайских миротворцах в Украине, которую выдвигал российский диктатор Владимир Путин.
В частности, на прошлой неделе на встрече в Белом доме с президентом Владимиром Зеленским он предложил прислать в Украину китайских солдат для мониторинга "нейтральной зоны" вдоль 1300-километровой линии фронта.
Европейские лидеры, по словам источников, отвергли этот план, как и президент Украины. Ранее Зеленский и Европа указывали, что Китай предоставляет российскому режиму критически важную поддержку в войне.
В Белом доме со своей стороны сказали, что это неправда. Трамп, мол, не предлагал китайских миротворцев для Украины.
В российском городе Самара 28 августа дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате НПЗ приостановил работу.
Как сообщает российское издание ASTRA, предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников.
Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отбита, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.
По данным источников ASTRA в МЧС России, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере семь очагов возгорания. По данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.
Ночью 29 августа украинские защитники нанесли удар по стратегическому объекту в Брянской области России. Поражена нефтеперекачивающая станция, которая обеспечивала дизельным топливом российскую армию.
Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск.
Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.
Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины.
На территории объекта уже зафиксирован пожар, а общие результаты поражения уточняются.
В центре Киева вчера днем, 29 августа, произошла авария с участием авто полиции. В результате ДТП погибла полицейская.
В полиции сообщили, что около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками.
Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное.
Пресс-секретарь полиции подтвердила факт ДТП и гибель сотрудника полиции.