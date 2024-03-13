ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак встретился с послом Китая: обсудили подготовку к саммиту мира

Среда 13 марта 2024 19:46
UA EN RU
Ермак встретился с послом Китая: обсудили подготовку к саммиту мира Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послом Китая Фань Сяньжуном (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду, 13 марта, провел встречу с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Андрея Ермака.

Во время встречи стороны подвели итоги состоявшегося на прошлой неделе визита в Украину китайской делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем.

В продолжении диалога обозначили направления дальнейшего взаимодействия, в частности, по вопросам, содержащимся в пунктах украинской формулы мира.

Ермак также проинформировал посла Китая о подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров государств.

"Поблагодарил китайскую сторону за заинтересованность в достижении справедливого мира для Украины", - добавил руководитель Офиса президента.

Турне спецпредставителя Китая

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в Украине, а также посетил Брюссель и Польшу. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

Детальнее о том, зачем Китай снова отправил "ревизора" в Украину и РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Андрей Ермак Офис президента
NEWS
Чье Теткино? Добровольцы рассказали, кто контролирует село, граничащее с Украиной
Чье Теткино? Добровольцы рассказали, кто контролирует село, граничащее с Украиной
DAILY
Выборы без выбора. Как Путин устроил себе новый срок и что ждать после его "победы"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Выборы без выбора. Как Путин устроил себе новый срок и что ждать после его "победы"