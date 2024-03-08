Нейтрален ли Пекин? Зачем Китай снова отправил "ревизора" в Украину и РФ и на что ставка

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй на днях посетил Киев. Визит был посвящен поиску возможностей урегулирования российско-украинской войны, но несмотря на заявленный "откровенный и дружеский" тон переговоров, похоже, вторая попытка оказалась такой же безуспешной, как и первая.

Подробнее о турне переговорщика Ли, позиции Китая и о том, стоит ли ждать перезапуска мирного процесса, - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: сообщения МИД Китая, Офиса президента Украины, публикации Reuters, Kyiv Post, Bloomberg и South China Morning Post, комментарии аналитика Украинского института будущего Илии Кусы.

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Кто такой Ли Хуэй, что было раньше и почему он снова отправился в турне

Второй раунд китайской челночной дипломатии стартовал на прошлой неделе. Специальный представитель по делам Евразии Ли Хуэй уже посетил Россию, штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, Польшу и Украину, а также намерен встретиться с немецкими и французскими дипломатами. Но пока неясно, будут ли результаты отличаться от итогов турне 2023 года. И действительно ли Пекин заинтересован в окончании войны по мере того, как Запад истощает ресурсы, а Россия становится все более зависимой от Китая.

Что касается персоны переговорщика, то Ли 70 лет, дипломатическую карьеру он начал в 1975 году в Советско-Европейском отделе китайского МИД. После распада СССР занял должность первого секретаря посольства в России, затем первого секретаря и советника посольства в Казахстане. Продвигался по карьерной лестнице в МИД, а с 2009 по 2019 годы был послом в Москве. И даже получил "медаль дружбы" из рук Владимира Путина.

Посредником в мирных переговорах Ли попытался выступить после апрельского разговора президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Во время первого раунда челночной дипломатии с 15 по 26 мая 2023 года он обсудил политическое урегулирование с Украиной, Польшей, Францией, Германией, ЕС и Россией.

Фото: Ли Хуэй в 2023 году уже приезжал в Украину, а Европе якобы предлагал признать российскую оккупацию территорий (Getty Images)

Тогда Ли озвучил список шагов, которые Китай мог бы предпринять (без осуждения РФ): возвращение депортированных детей, поддержка зернового коридора и помощь в обеспечении безопасности захваченной Запорожской АЭС. Это не привело к прогрессу или соглашениям и, по сути, все свелось к формальностям. В которых Киев похвалил Пекин за уважение целостности Украины, а Москва - за усилия по "разрешению конфликта дипломатическим путем".

Майский визит пришелся на период подготовки к летнему контрнаступлению. Украина не стремилась к переговорам с РФ, надеясь, что освобождение территорий усилит ее позицию. Теперь же Ли приехал на фоне выхода Сил обороны из Авдеевки, проблем с западной помощью и ограниченных успехов российской армии на фронте. В прошлый раз, как писали западные СМИ, он предложил Европе признать оккупацию территорий в обмен на перемирие. Сейчас Украина выглядит слабее, чем годом ранее, и, не исключено, что был расчет на ее сговорчивость.

"Возможно, но почему визит состоялся именно вчера, на самом деле не имеет значения. Он мог быть связан с ситуацией на фронте, второй годовщиной вторжения (к первой Китай выступил с "мирными предложениями", - ред.) или тем, что мы продвигаем проведение Саммита мира и хотим пригласить туда многие страны, в том числе Китай. Возможно, они хотели поговорить о мире перед тем, как решить, принимать ли участие в саммите, который предлагает Владимир Зеленский", - рассказал РБК-Украина аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Попытка №2. Что известно о втором раунде китайской "мирной инициативы"

Маршрут нынешнего турне Ли Хуэя практически повторяет расписание первого, с той лишь разницей, что Россия стала первой точкой, а не последней. В субботу, 2 марта, между ним и замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным состоялся "обстоятельный обмен мнениями".

"Было заявлено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - отметили в российском МИД и добавили, что предлагаемые Украиной "диалоговые форматы и ультиматумы" не могут служить его основной.

Китайская сторона ограничилась словами о готовности содействовать мирным переговорам и быть посредником.

"Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конце концов должен разрешаться путем переговоров. Чем острее противоречие, тем больше мы не должны отказываться от усилий для диалога", - подчеркнули в МИД Китая.

В понедельник Ли посетил штаб-квартиру ЕС в Брюсселе. Европейские дипломаты повторили, что уважение суверенитета и территориальной целостности Украины остается краеугольным камнем. Обозначили приверженность поддержке Киева "во всем, что необходимо для победы", и выразили надежду то, что Китай как постоянный член Совбеза ООН потребует от России уважать Устав и немедленно вывести войска.

Как пишет South China Morning Post, европейские официальные лица и дипломаты считают, что китайское турне нацелено на "замер температуры" на предмет того, насколько изменился взгляд Европы и дает ли это возможность Пекину выступить арбитром в переговорах. Часть из них отмечает, что желание Украины заручиться поддержкой Китая укладывается в логику более широких усилий по привлечению внимания стран Глобального Юга.

"Многое нужно сделать, чтобы Китай стал голосом Глобального Юга. Украинцы действительно верят, что он может влиять на ситуацию, учитывая, как трудно им было с южноафриканцами или бразильцами. У Китая есть некоторые рычаги влияния на них", - цитирует SCMP высокопоставленного чиновника из Брюсселя.

Фото: переговоры с китайской делегацией в Киеве (president.gov.ua)

В среду Ли встретился с замминистра иностранных дел Польши Владиславом Бартошевским. Польская сторона назвала войну угрозой и призвала Пекин воздержаться от политической, экономической и военной помощи России. Тот в ответ заявил о готовности продолжать международные консультации. Уже в четверг его приняли в Офисе президента Украины и провели брифинг с людьми из Кабмина, военной разведки и Генштаба.

Сообщается, что китайской делегации рассказали о ситуации на фронте, работе зернового коридора и показали обломки сбитой северокорейской ракеты. Стороны обсудили возможность урегулирования на основе украинской формулы мира. Кроме того, снова был поднят вопрос о содействии Пекина в прекращении депортации детей, обмене пленными, деоккупации Запорожской АЭС и поддержке других инициатив Украины.

"Спецпредставитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и "украинском кризисе", - отметили в китайском МИД.

Формулы мира, позиция Китая и почему Украине важна его поддержка

Официально Китай демонстрирует нейтралитет, но его сложно назвать беспристрастным. В частности, Украина ранее выражала обеспокоенность потенциально пророссийской позицией с учетом ранее заявленной "безграничной дружбы" РФ с Китаем.

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский представил формулу мира. План из 10 пунктов включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, необходимость гарантий безопасности и спецтрибунала по военным преступлениям РФ.

У Китая другое мнение. В феврале 2023 года были обнародованы предложения из 12 пунктов, и хотя в целом документ выступает за мир, в нем нет конкретики по ключевым вопросам. Несмотря на поддержку суверенитета Украины, фактически Пекин защищает Москву, оправдывая вторжение расширением НАТО и якобы игнорированием ее интересов. Призывы к отмене санкций и осуждение западной помощи, которая "подливает масла в огонь", позволяет интерпретировать позицию Китая как пассивную форму поддержки РФ.

За минувший год ничего не изменилось. По данным Bloomberg, на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба искал возможность убедить Китай принять участие в Глобальном саммите мира, который может пройти весной в Швейцарии. На встрече с китайском коллегой Ваном И этот вопрос обсуждался, но из стандартных заявлений последнего о желании способствовать переговорам можно сделать вывод, что в принципе Пекин не считает украинскую формулу реалистичной. По крайней мере, большинство пунктов.

Фото: глава китайской дипломатии Ван И ограничивается словами о желании Китая быть посредником в мирном процессе (Getty Images)

"Некоторые из них в его интересах. Например, что касается ядерной безопасности, эта тема интересует Китай. Другой вопрос, что он не соглашается с немедленным выводом российских войск с оккупированных территорий. Китайцы считают это нереалистичным, как и многие другие незападные страны. Они считают, что невозможно начинать переговоры с такого требования, это максималистское условие Украины, которое, по сути, ставит крест на перезапуске переговорного процесса. Они хотят компромисса: либо изменить формулу мира, либо взять другой план за основу переговоров. На компромиссы не готовы наши власти, потому что если мы откажемся от пункта о выводе российских войск, это будет восприниматься как "зрада" и отказ от территорий", - говорит аналитик Илия Куса.

Тем не менее позиция Китая важна, и Украина не оставляет попыток склонить его на свою сторону. Более того, активизировала их. Например, в преддверии второй годовщины российского вторжения китайский посол Фань Сяньжун был среди десятков дипломатов на фото с Зеленским, которое он опубликовал в своем микроблоге X.

Голос Пекина важен по ряду причин, не только политических. Он остается одним из крупнейших торговых партнеров, которыми в нынешних условиях Украине не стоит разбрасываться, объясняет Куса.

"Плюс, как оказалось, Китай стал источником для покупки комплектующих для дронов и не только. Они продают их и в Россию, но это все равно хороший дешевый источник, что нам выгодно", - отметил он.

У Китая достаточно большой политический вес в странах Глобального Юга, и хорошие отношения с Пекином способны обеспечить неплохие политические дивиденды, если говорить о диалоге с условным незападным блоком. Кроме того, Китай остается одним из центров влияния на западный мир и имеет определенные рычаги давления на Россию, благодаря тому, что его доля на рынке РФ растет.

"С другой стороны, насколько реально Китай готов давит? Это тот еще вопрос, но, как по мне, если он увидит, что ему будет выгодно склонять Москву к переговорам, такое может произойти. Однако насколько экономические аргументы повлияют лично на Владимира Путина? Здесь проблема чисто политического мировоззрения, лежащая в основе идеологии. В любом случае, Китай для нас является ценным партнером. По крайней мере, лучше, чтобы он сохранял такой нейтралитет, чем начал, к примеру, открыто оказывать военную помощь России", - сказал аналитик.

Он также добавил, что и во время, и после войны важно диверсифировать внешнюю торговлю. Ни география Украины, ни ее желание открывать новые рынки никуда не денутся. Просто сейчас сложно глубоко развивать диалог, когда позиции по войне расходятся.

Стоит ли ждать перезапуска мирного процесса после визита Ли Хуэя

Учитывая исторически холодную позицию Пекина в отношении украинских инициатив и дипломатическую гонку с США, вряд ли визит Ли Хуэя принесет какие-либо результаты. Так сложилось, что китайская сторона считает Киев полностью зависимым от Вашингтона. А тот факт, что Китай принял участие только в одной из четырех встреч по формуле мира, говорит о том, что он, во-первых, не хочет ссориться с РФ, а во-вторых, не хочет поддерживать западный тренд.

Фото: несмотря на позитивный тон сообщений о визите, от приезда Ли Хуэя не ждут прорыва и перезапуска мирного процесса с РФ (president.gov.ua)

В любой ситуации Китай в первую очередь следует своим интересам, поэтому есть сомнения насчет искренности его амбиций стать посредником в урегулировании российско-украинской войны. Возможно, он готов предоставить площадку для переговоров, но, очевидно, у Украины нет доверия.

"Скорее всего, посредничество будет предоставлено другим странам. Я ставлю на Турцию или арабские страны, которые устраивают и нас, Россию, и Европу. Но Китай может стать посредником в смысле поддержки переговорного процесса, когда он начнется. И может быть гарантами будущих соглашений между РФ и Украиной. То есть ограниченную роль он сыграть может, хотя нам не стоит исходить из того, что Пекин будет нас поддерживать. У него другие интересы. Например, интерес ослабить США противоречит нашим интересам, потому что Вашингтон - наш партнер. Поэтому китайцы будут занимать позицию посередине, это нужно учитывать и вовлекать их в переговоры. В принципе ничего плохого в этом нет, мы ничего не теряем от этого", - отметил Куса.

По его словам, любые международные договоренности, подписанные с участием Китая и других стран мира, будут иметь большую легитимность, чем без них. Скорее всего, Пекин сам не захочет большей роли, он в принципе видит ее достаточно ограниченной, поскольку война в Украине не возглавляет его список приоритетов.

Как и первый, второй раунд китайских визитов не приведет к перезапуску мирного процесса. Как и годом ранее, позиция сводится к тому, что Украина и Россия должны остановиться на текущей линии фронта, прекратить огонь, при этом Китай не требует вывода российских войск. Такая позиция неприемлема ни для кого.

"Для Украины, понятно, потому что мы продолжаем боевые действия до освобождения наших территорий. А Россия не будет останавливаться, поскольку, как она считает, сейчас перехватила инициативу и способна оккупировать новые земли. Поэтому Ли, мне кажется, плохо приняли в Москве, на очень низком уровне и почти не освещали приезд. Они показали, что не заинтересованы ни в посредничестве Китая, ни в его мирных предложениях. Мы приняли его на более высоком уровне, но я тоже не жду, что дальше последуют договоренности. Позиция Китая непопулярна среди политиков и в нашем обществе. Он предлагает вещи, на которые мы политически не готовы", - резюмировал Куса.