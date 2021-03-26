RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єрмак терміново проводить консультації з радниками "Нормандії" через ситуацію на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на сьогоднішнє загострення на Донбасі. Він розповів, що терміново проводить консультації з радниками лідерів "нормандської четвірки".

Про це Єрмак написав на сторінці у Facebook.

"Терміново проводжу консультації з політичними радниками лідерів держав - учасниць нормандського формату. Найближчим часом президент Володимир Зеленський також проведе розмови з усіма лідерами країн нормандського формату", - заявив він.

Зазначимо, до "нормандської четвірки" входять Україна, Німеччин, Франція та Росія. Радником від російської сторони є Дмитро Козак - заступник керівника апарату російського президента.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Шумів в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє отримали поранення. Окупанти застосували міномети, що заборонено мінськими угодами.

Після цього Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірки" та анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Банковій планують пряму розмову між Зеленським та президентом Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасАндрій ЄрмакНормандська четвіркаНормандський формат
Читайте також
"Рух під постріли неможливий": Зеленський констатував ескалацію на Донбасі
Зеленський після загострення відправив на Донбас головнокомандувача ЗСУ
Прогноз погоди