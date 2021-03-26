ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Загострення на Донбасі: четверо бійців ООС загинули, двоє поранені

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 26 березня 2021 16:52
Загострення на Донбасі: четверо бійців ООС загинули, двоє поранені Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.

Про це повідомило командування ООС.

Проросійські бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Обстріл вівся з заборонених мінометів калібру 82 міліметрів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - заявили у штабі.

На обстріл з боку окупантів українські військові відкрили вогонь у відповідь. Українська сторона вже повідомила про інцидент представників ОБСЄ через Спільний центр контролю та координації.

Нагадаємо, розвідка зафіксувала, що Росія перекидає на окупований Донбас своїх кадрових військовослужбовців.

Додамо, вчора позиції українських військових на Донбасі вісім разів потрапляли під ворожі обстріли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел ООС
NEWS
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда