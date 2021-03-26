Загострення на Донбасі: четверо бійців ООС загинули, двоє поранені

Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.

Про це повідомило командування ООС .

Проросійські бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Обстріл вівся з заборонених мінометів калібру 82 міліметрів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - заявили у штабі.

На обстріл з боку окупантів українські військові відкрили вогонь у відповідь. Українська сторона вже повідомила про інцидент представників ОБСЄ через Спільний центр контролю та координації.