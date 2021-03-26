Ермак срочно проводит консультации с советниками "Нормандии" из-за ситуации на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшнее обострение на Донбассе . Он рассказал, что срочно проводит консультации с советниками лидеров "нормандской четверки".

Об этом Ермак написал на странице в Facebook .

Отметим, в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.

"Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата. В ближайшее время президент Владимир Зеленский также проведет беседы со

Напомним, сегодня вблизи Шумов в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

После этого Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Банковой планируют прямой разговор между Зеленским и президентом России.