Ермак срочно проводит консультации с советниками "Нормандии" из-за ситуации на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшнее обострение на Донбассе. Он рассказал, что срочно проводит консультации с советниками лидеров "нормандской четверки".
Об этом Ермак написал на странице в Facebook.
"Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата. В ближайшее время президент Владимир Зеленский также проведет беседы со
Отметим, в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.
Напомним, сегодня вблизи Шумов в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
После этого Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.
В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Банковой планируют прямой разговор между Зеленским и президентом России.