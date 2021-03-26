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Такі плани є: Арестович не виключив розмову Зеленського з Путіним щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 22:32
Такі плани є: Арестович не виключив розмову Зеленського з Путіним щодо Донбасу Колаж РБК-Україна: Володимир Путін та Володимир Зеленський
Автор: Дмитро Левицький

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович не виключив прямого контакту президентів України та Росії. За його словами, розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним планується.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наскільки я знаю, такі плани є (щодо розмови президентів - ред.)", - сказав він.

Водночас Арестович додав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак наразі веде переговори з представниками нормандського формату щодо сьогоднішнього загострення на Донбасі.

"Зараз йдуть інтенсивні консультації з цього приводу", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення. Після цього президент Володимир Зеленський анонсував переговори з лідерами "нормандської четвірки", до якої входить і президент Росії.

Крім того, українська сторона ТКГ скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. У разі отримання згоди з боку Росії, то засідання відбудеться 27 березня.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Курт Волкер розповів, чи має Україна шанси стати членом НАТО.


У тому ж випуску міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував слова Джо Байдена про Володимира Путіна, а також назвав президента РФ "скаженим собакою".


Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував спалах захворювання на COVID-19 в Україні і розповів про "британський штам" вірусу.


А Віталій Кличко, Андрій Садовий та Ігор Терехов розповіли про ситуацію щодо великої кількості хворих на COVID-19 в їхніх містах.


Також стало відомо, що думають кияни стосовно трансплантації органів в Україні.

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