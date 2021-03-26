ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Загострення на Донбасі: Зеленський попросив "нормандську четвірку" про допомогу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 20:35
Загострення на Донбасі: Зеленський попросив "нормандську четвірку" про допомогу Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Закликав допомогти з вирішенням конфлікту.

Про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський закликав зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню на Донбасі, який порушується проросійськими бойовиками.

"Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню", - заявив він.

До "нормандської четвірки", крім Зеленського, входять лідери Росії, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення. Після цього глава держави розпочав консультації з лідерами "Нормандії".

Через сьогоднішній обстріл на Донбасі українська сторона в Тристоронній контактній групі скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.

На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Британії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Донбас Нормандська четвірка
NEWS
Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться
Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда