Загострення на Донбасі: Зеленський попросив "нормандську четвірку" про допомогу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі . Закликав допомогти з вирішенням конфлікту.

Про це глава держави написав у Twitter .

Зеленський закликав зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню на Донбасі, який порушується проросійськими бойовиками.

"Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню", - заявив він.

До "нормандської четвірки", крім Зеленського, входять лідери Росії, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення. Після цього глава держави розпочав консультації з лідерами "Нормандії".