Загострення на Донбасі: Зеленський попросив "нормандську четвірку" про допомогу
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів "нормандської четвірки" після загострення на Донбасі. Закликав допомогти з вирішенням конфлікту.
Про це глава держави написав у Twitter.
Зеленський закликав зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню на Донбасі, який порушується проросійськими бойовиками.
"Ціна війни - життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню", - заявив він.
До "нормандської четвірки", крім Зеленського, входять лідери Росії, Франції та Німеччини.
Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення. Після цього глава держави розпочав консультації з лідерами "Нормандії".
Через сьогоднішній обстріл на Донбасі українська сторона в Тристоронній контактній групі скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.
На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Британії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".