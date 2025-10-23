Ермак: Еще несколько месяцев назад многие в Америке считали, что Украина проиграет войну

"Нам удалось радикально изменить ситуацию. Ведь еще несколько месяцев назад многие в Америке считали, что Украина проигрывает, а Россия побеждает в войне. Сегодня этого нет", - ответил Ермак.

- Трамп тоже так считал?

"Во всяком случае, он не был убежден в том, что Украина достаточно успешно сопротивляется и способна наносить врагу болезненные ответные удары", - говорит Ермак.

- Почему?

"Возможно, из-за нехватки информации. Теперь этого нет. Сегодня абсолютно все видят и отмечают наши успехи. И каждый раз Трамп об этом говорит: он, мол, в восторге от того, чего Украина сумела достичь в плане собственного производства вооружений во время войны. Это беспрецедентно, он всегда это подчеркивает. Удалось наладить рабочие конструктивные контакты между президентами Украины и США. Президент Зеленский и президент Трамп могут позвонить дважды в течение двух дней. Что касается встреч - это третий визит в Белый дом. А еще были Ватикан, Гаага", - говорит глава ОП.