Єрмак: Ще кілька місяців тому багато хто в Америці вважав, що Україна програє війну

"Нам вдалося радикально змінити ситуацію. Адже ще кілька місяців тому багато хто в Америці вважав, що Україна програє, а Росія перемагає у війні. Сьогодні цього немає", - відповів Єрмак.

– Трамп теж так вважав?

"У всякому разі, він не був переконаний у тому, що Україна досить успішно чинить опір і здатна завдавати ворогові болючих ударів у відповідь", - каже Єрмак.

– Чому?

"Можливо, через брак інформації. Тепер цього немає. Сьогодні абсолютно всі бачать і відзначають наші успіхи. І щоразу Трамп про це говорить: він, мовляв, у захваті від того, чого Україна зуміла досягти в плані власного виробництва озброєнь під час війни. Це безпрецедентно, він завжди це підкреслює. Вдалося налагодити робочі конструктивні контакти між президентами України та США. Президент Зеленський і президент Трамп можуть зателефонувати двічі протягом двох днів. Що стосується зустрічей – це третій візит до Білого дому. А ще були Ватикан, Гаага", - каже голова ОП.