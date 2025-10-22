Бессент анонсировал скорое и "существенное усиление" санкций США против России
Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал ужесточение американских санкций против России. По его словам, Белый дом вскоре объявит об этом усилении публично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Мы собираемся либо объявить после закрытия сегодня днем, либо завтра утром о существенном усилении санкций против России", - заявил он журналистам перед Белым домом.
По словам Бессента, новые ограничения США против РФ будут именно полноценными санкциями, а не вторичными пошлинами. Также он призвал союзников США и другие западные страны присоединиться к новым санкциям.
"[НАТО] реализовало собственный пакет санкций. Это уже 19-й пакет. Посмотрим, присоединятся ли они к нам в этих мероприятиях. Мы их призываем к этому", - сказал он.
Издание отмечает, что заявление Бессента прозвучало на фоне того, что президент США Дональд Трамп заявил о подготовке саммита между ним и российским диктатором Владимиром Путиным. Но судя по последним новостям, подготовка к этой встрече приостановлена.
При этом Трамп уже много месяцев находится под давлением с разных сторон относительно усиления санкций против России. Этого требуют не только президент Украины Владимир Зеленский и европейские союзники США, но и конгрессмены от обеих американских политических партий - в том числе от "родных" для Трампа республиканцев.
Отметим, что в Европе тем временем послы стран Европейского Союза согласовали 19-й по счету пакет санкций против Российской Федерации за войну против Украины. В ближайшее время можно ожидать окончательного принятия.
Новый санкционный пакет направлен на лишение Москвы энергетических доходов, а также усиление давления на Владимира Путина для начала мирных переговоров и давление на российских союзников, в том числе Китай.