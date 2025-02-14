Ермак провел встречу с Келлогом в Мюнхене

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Ермак "прямо сейчас" проводит встречу с Келлогом.

После этого стало известно, что встреча руководителя ОП и спецпредставителя президента США завершилась.

Как сказал журналистам Ермак, встреча с Китом Келлогом прошла хорошо. Результаты встречи будут позже.



Напомним, сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с вице-президентом США Джей Ди Венсом. По состоянию на 13:00 известно, что время встречи отложили.